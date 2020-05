Ausflugstipps : Wie Urlaub auch zuhause schön wird

Für Badespaß und Bootsausflüge steht der Unterbacher See zwischen Erkrath und Düsseldorf bald wieder bereit. Foto: "Köhlen, Stephan (teph)"/Köhlen, Stephan (teph)

Mettmann Rund um Mettmann, Erkrath und Wülfrath gibt es viel zu entdecken. Wir haben einige Tipps zusammengestellt, wie Sie – natürlich Corona-konform – die Region erleben können. Ohne allzuweit fahren und viel Geld ausgeben zu müssen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Philip Bleckmann

Wer braucht schon Mallorca, Miami oder die Malediven, wenn er in Mettmann wohnt? Zugegeben, dieser Vergleich hinkt ein wenig, aber unsere Region hat zahlreiche Schätze in ihrem Repertoire, die sich sehen lassen können. Gerade die aktuelle Zeit mit Reisebeschränkungen und Kontaktverboten bietet die Möglichkeit, die Welt unmittelbar vor der eigenen Haustür einmal auf eigene Faust zu erkunden – ganz im Sinne des Infektionsschutzgesetzes, versteht sich.

Wie wäre es zum Beispiel mit einer Tour über den Panoramaradweg Niederbergbahn? Sobald der Drahtesel aus dem Winterschlaf geweckt wurde, geht es auf fast 40 Kilometern über die ehemalige Trasse der Niederbergbahn von Essen-Kettwig nach Haan, vorbei an Heiligenhaus, Velbert, Wülfrath und Wuppertal-Elberfeld. Die Wegführung macht es möglich, auch nur einzelne Etappen des komfortabel angelegten Radweges zu erleben und unterwegs an einigen besonders schönen Orten anzuhalten, etwa in Wülfrath.

INFO Jede Menge Tipps rund um die Uhr Auf der Webseite www.neanderland.de gibt es rund um die Uhr aktuelle Informationen zu den Ausflugszielen in der Region. Neben den angepassten Öffnungszeiten vieler Museen und Kultureinrichtungen finden sich dort auch zahlreiche Freizeittipps und detaillierte Wanderkarten – etwa vom Neanderlandsteig.

Die Kalkstadt besticht durch ihre wunderschöne bergische Altstadt mit vielen Schiefer- und Fachwerkhäusern und bietet einige Möglichkeiten, sich unterwegs ganz Corona-gerecht mit einer leckeren Wegzehrung einzudecken. Besonders sehenswert sind auch die Steinbrüche in Wülfrath, etwa der Steinbruch Prangenhaus. Auf der ehemaligen Abraumhalde des Steinbruches gibt es ein Netz aus Rad- und Spazierwegen, die an einigen Stellen den spektakulären Blick auf das türkisblau schimmernde Wasser des Sedimentationsbeckens und das dahinter liegende Kalkwerk Flandersbach freigeben – seines Zeichens das größte Kalkwerk Europas.

Von hier aus ist es nicht mehr weit zu einem weiteren Eldorado für Wanderer und Radfahrer – dem Angertal zwischen Wülfrath-Flandersbach und Ratingen. Der Weg führt hier meist direkt entlang des Angerbaches und lässt an einigen Stellen vergessen, dass man sich tatsächlich in dem am dichtesten besiedelten Kreis Deutschlands befindet.

Nur ein Katzensprung entfernt von Wülfrath liegt auch Velbert-Neviges mit dem berühmten Mariendom im Stil des Brutalismus. Unter Einhaltung der Hygieneregeln kann man die berühmte Wallfahrtskirche täglich zwischen 9 und 17 Uhr zum Gebet betreten und die eindrucksvolle Architektur auf sich wirken lassen. Vorbei am Schloss Hardenberg laden hier auch zahlreiche Wanderwege zu einem entspannten Tagesausflug durch die schöne niederbergische Hügellandschaft und nach Langenberg mit seiner Bilderbuch-Altstadt ein.

Weiter südlich wird es urzeitlich: Das Neandertal ist seit vielen Jahrzehnten ein beliebtes Ausflugsziel und besticht nach wie vor mit seinem Eiszeitlichen Wildgehege, vielen schönen Wander- und Radwegen und nicht zuletzt mit dem Neanderthal Museum, das seit Kurzem wieder für Besucher geöffnet ist. Im Sommer soll zudem direkt gegenüber dem Museum der nach eigenen Angaben größte Steinzeit-Spielplatz Deutschlands eröffnen.

In Erkrath lockt seit einigen Wochen das Autokino am Neanderbad. Tickets können online über die Seite des Weltspiegel-Kinos Mettmann geordert werden, Snacks und Getränke gibt es vor Ort. Und auch in Wülfrath hat die Kino-Saison begonnen, an der Henry-Ford-II-Straße ist ebenfalls ein Autokino.

Für Badespaß und Bootsausflüge steht der Unterbacher See zwischen Erkrath und Düsseldorf bald wieder bereit. Seit dem 11. Mai läuft der Bootsverleih und ab dem 30. Mai können sich Badegäste an den beiden Strandbädern in die Fluten stürzen. Wer die Herausforderung sucht, der ist auf dem NeanderlandSteig richtig. Auf rund 240 Kilometern Länge lässt sich hier der gesamte Kreis Mettmann erwandern. Die Unterteilung in 17 Etappen macht es möglich, die zehn kreisangehörigen Städte und deren Umgebung in mehreren Tagestouren zu entdecken, oder sich einfach ein Paar der schönsten Streckenhighlights herauszusuchen.

Um dem Fernweh nach exotischen Reisezielen etwas entgegenzuwirken, bietet sich zum Beispiel ein Besuch im Wuppertaler Zoo an. Elefanten, Tiger und seit ein paar Tagen auch frisch geschlüpfte Steinbock-Babys können hier von der ganzen Familie bestaunt werden. Und sollte es dann doch einmal regnen in diesem rekordverdächtig trockenen Frühjahr – der Aquazoo in Düsseldorf bietet auf seiner Webseite einen virtuellen Rundgang durch die Aquarienlandschaft an.