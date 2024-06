Finanzen und der rechtliche Rahmen Bei Ferienjobs nicht über den Tisch ziehen lassen

Bald beginnen die Sommerferien in NRW – und damit beginnt nicht nur eine stressfreie Hängemattenzeit, sondern für viele Schüler die Zeit der Ferienjobs. Jobs gibt es viele, aber welche gesetzlichen Regeln gelten für das Jobben in den Ferien? Vor dem Start in die Ferienarbeit rät der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes im Kreis Mettmann, Vassilios Athanassiou: „Auf jeden Fall sollte jede Schülerin und jeder Schüler nur mit einem Vertrag in der Hand einen Ferienjob beginnen.“ Wie immer in der Vertragswelt gilt: erst lesen, auch das Kleingedruckte, dann alle Verständnisprobleme bis ins letzte Detail lösen und dann unterschreiben. Unter anderem müssen ganz klar Aufgaben, Arbeitszeiten und die Bezahlung geregelt sein.