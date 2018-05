Kreis Mettmann: Wie Schafe für den Naturschutz arbeiten

Kreis Mettmann Der Kreis bezahlt Schäfer, damit sie mit den Tieren bestimmte Flächen beweiden. Ein Besuch.

Susanne und Peter Hennemann betreiben die letzte Schäferei in Haan. Mit den Tieren übernehmen sie für den Kreis Mettmann einen Teil der Landschaftspflege. Reich werden kann man damit nicht. Die Sonne scheint, ein leichter Wind bewegt die Blätter der vielen Bäume im Düsseltal. Auf einer saftigen Wiese mit hohen schattenspendenden Bäumen grasen friedlich Schafe, fast jedes von ihnen mit einem Lamm an seiner Seite.

Peter Hennemann hält einen Augenblick inne. "Für diese Momente macht man das alles, für diese Augenblicke des Friedens, einen Moment inne halten, das ist es, was die Schäferei so wertvoll macht." Dann "fängt" sich der 49-Jährige wieder und lässt Annie aus dem großen Pickup. Sofort verharrt die schwarz- weiße Bordercollie-Hündin in geduckter Starre, wie hypnotisiert erfasst ihr Blick die Herde. Der Schäfer gibt nur ein einziges kurzes Kommando "come by" und Annie sprintet los, treibt die Tiere im Uhrzeigersinn Richtung Schäfer, der so die Möglichkeit hat, die Schafe aus der Nähe auf ihren Allgemeinzustand hin zu begutachten.