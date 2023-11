Serie Palliative Care Erfolgserlebnis: Der friedliche Tod

Erwin Schüller (70) ist umgekippt. Morgens im Badezimmer. Als er mit seinen 120 Kilo neben der Toilette liegt, ruft seine Frau ihre Schwägerin und deren Mann zu Hilfe. Auch zu dritt bekommen sie den Mann nicht auf die Beine. Dann haben sie die Idee mit dem Teppich: Sie rollen ihn drauf und ziehen ihn ins Wohnzimmer vor die Couch. Vom Boden aus hangelt sich Erwin Schüller selbst hoch. Zwei Tage später sitzt er wieder auf der Couch. Diesmal, um Sebastian Pietschek von seinem Kollaps im Bad zu erzählen. Der Palliativpfleger ist beim Hospiz in Hochdahl angestellt und leitet dort an zwei Tagen in der Woche das Tageshospiz, an den anderen Tagen ist er für die SAPV Mettmann (Spezialisierte Ambulante Palliativversorgung) im Dienst.