Workshop zur Finanz- und Geldpolitik : Wie Schüler Wirtschaft lernen

Mettmann Mettmanner Gymnasiasten erkunden an zwei Tagen die Frankfurter Finanzwelt.

Nachdem die geldpolitischen Grundlagen am Montag in einem Kurzseminar mit dem stellvertretenden Geschäftsführer des Instituts für Wirtschaftspolitik (iwp) der Universität Köln, Oliver Arentz, gelegt worden waren, bekamen die Schülerinnen und Schüler am Dienstag in der Bankenmetropole Frankfurt/Main Einblicke in das Vorgehen der europäischen und deutschen Währungshüter. Sie lernten in der europäischen Zentralbank und der Bundesbank den Euro als einen der wichtigsten Faktoren des europäischen Einigungsprozesses kennen, diskutierten aber auch die Schwierigkeiten rund um die Hauptaufgabe von Europäischer Zentralbank und Bundesbank, die Preisstabilität in der Eurozone zu erhalten. Abgerundet wurde der Frankfurt-Trip mit einem Rundgang durch die Innenstadt und einem beeindruckenden Blick vom Main-Tower aus 198 Meter Höhe auf das abendlich -leuchtende Frankfurt.