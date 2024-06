Die Übertragung des Kanalnetzes brächte Mettmann Einnahmen Wie eine Millionen-Chance ignoriert wird

Der Stadt geht es nicht gut. Sie steckt in einem Haushaltssicherungskonzept und muss sich jeden Etat von der Kommunalaufsicht genehmigen lassen. Schulden in Millionenhöhe drücken. In den ersten Wochen des Jahres 2024 aber ging ordentlich Geld ein. 61,5 Millionen Euro überwies der zuständige Wasserverband an die Kommune. Der Bürgermeister ist glücklich, die Kämmerin strahlt, manche Politiker träumen von einem modernen Hallenbad, andere hätten gerne eine neue Dreifach-Turnhalle und die Bürger reiben sich verwundert die Augen: An solch ein üppiges Neujährchen können sich selbst Alteingesessene nicht erinnern.