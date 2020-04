Mettmann : Musikunterricht in Zeiten von Corona

Musikunterricht in Zeiten von Corona

Der Gitarrist Christoph Kirschbaum in seinem hauseigenen Musikstudio in Mettmann. Foto: "Köhlen, Stephan (teph)"/Köhlen, Stephan (teph)

Der Videochat ist eine Alternative, um Schüler und Lehrer trotz Kontaktsperre zusammenzubringen und gemeinsames Proben zu ermöglichen. Das klappt erstaunlich gut. Ein Paar Anläufe braucht es aber schon.

Die Corona-Krise zwingt auch Musiklehrer und -schüler dazu, neue Wege zu gehen. Statt dem gewohnten Einzel- oder Gruppenunterricht sehen sich Schüler und Lehrer nun per Videochat. „In der aktuellen Situation ist das natürlich ein enormer Vorteil, dass ich mit meinen Schülern trotz der Ausgangsbeschränkungen verbunden sein kann“, sagt Christoph Kirschbaum, der seit 1980 in Mettmann als Gitarrenlehrer arbeitet.

„Natürlich kann der digitale Unterricht keinen normalen Musikunterricht ersetzen, dazu fehlt es einfach noch an technischen Innovationen“, meint Kirschbaum. Aber seine Schüler sind trotzdem von der Sache begeistert, rund 80-90 Prozent nehmen das digitale Angebot wahr.

Vor allem in einem Punkt hinkt der digitale Musikunterricht jedoch hinter dem herkömmlichen Unterricht her. Die Verzögerungen im Videochat machen es nahezu unmöglich, zusammen zu musizieren. Auch ein Gitarrenensemble, das Kirschbaum leitet, muss aktuell pausieren. „Alle Konzerte und Proben fallen im Moment flach, eine Ensembleprobe per Videochat würde ja eine Wahnsinns-Technik voraussetzen“, verrät Kirschbaum ein wenig wehmütig.