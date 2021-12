Heimatforschung : Wie ein Maler das Neandertal rettete

Erkrath Eduard Daelen, dem Namensgeber einer Straße in Trills, ist der neue Band des Bergischen Geschichtsvereins gewidmet. Erzählt wird die Geschichte eines widersprüchlichen, aber kreativen und engagierten Querkopfs.

Er soll undiplomatisch, brüsk, beleidigend, anmaßend, manchmal auch aggressiv gewesen sein, ein Anhänger des Kaisers, völkisch gesinnt und mit Leidenschaft für den Ersten Weltkrieg. Es klingt nicht gerade sympathisch, was Hans-Joachim Dietz vom Bergischen Geschichtsverein da über Eduard Daelen (1848 bis 1923) herausgefunden hat. Aber der Vertreter der Düsseldorfer Malerschule hätte es kaum zu einem Erkrather Straßenschild gebracht, gäbe es da nicht die eine oder andere Errungenschaft zu berichten.

Keine Errungenschaft, aber Fakt ist, dass es Daelen, der lange Zeit dem Düsseldorfer Künstlerverein Malkasten angehörte, um 1920 von Düsseldorf nach Hochdahl verschlagen hatte, wo seine Lebensgefährtin Emma Lucas lebte. Eine späte Liebe, die das gemeinsam bewohnte Haus mit der Adresse Feldhof 22 mehr und mehr in eine Galerie verwandelte, in der Kunstinteressierte empfangen wurden, darunter auch berühmte Persönlichkeiten wie der Zoologe und Philosoph Ernst Haeckel (Begründer des Monistenbundes, dem Daelen und Lucas angehörten) und der Schriftsteller Wilhelm Busch .

Der Band hat 120 Seiten , kostet 10 Euro und ist in der Buchhandlung Weber am Hochdahler Markt sowie bei den Mitgliedern des Geschichtsvereins zu haben.

Doppelpremiere in Düsseldorf

Doppelpremiere in Düsseldorf : Gegen die Wand

Getreu dem Prinzip der Petersburger Hängung soll im gesamten Haus kaum ein Flecken Wand ohne Bild geblieben sein – und wenn, dann nur, um für eine Wandmalerei genutzt zu werden. Doch all das ist verloren, perdu, nach der Renovierung des Hauses in den frühen 1940er Jahren sei nichts mehr von der Pracht übrig geblieben, sagt Hobbyforscher Hans-Joachim Dietz.

Was sich erhalten hat, ist der 1920 gegründete Naturschutzverein Neandertal, in dem Eduard Daelen eine maßgebliche Rolle spielte. Das Tal kannte er wohl in- und auswendig, denn er malte dort die einst anmutige Felsenlandschaft, die zu seiner Zeit durch den Kalkabbau schon weitgehend zerstört war. Dem schönheitshungrigen Vertreter der romantisch gestimmten, landschaftsverliebten Düsseldorfer Malerschule war das natürlich ein Dorn im Auge.