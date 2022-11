Prämiertes Kino in Mettmann : Dritte Auszeichnung und 9000 Euro für Weltspiegel

Vater und Sohn Rüttgers laden ein in ihr zum dritten Mal in Folge für das Programm ausgezeichnete Lichtspielhaus an der Düsseldorfer Straße. Foto: Valeska von Dolega

Mettmann Zum dritten Mal in Folge wurde das Programm vom Kino Weltspiegel in Mettmann prämiert – mit 9000 Euro. Das Geld soll in das vielfältige Programm und in eine Popcorn-Maschine investiert werden.