Mettmann : Zahl der Weinsommer-Fans steigt

METTMANN Der 10. Mettmanner Weinsommer war wieder ein großer Erfolg. Die Winzer sind mit den Umsätzen sehr zufrieden.

Der Mettmanner Weinsommer hat auch bei seiner zehnten Auflage nichts an seiner Attraktivität verloren. Am Wochenende verwandelte sich der historische Marktplatz in ein Weindorf und bei überwiegendem Traumwetter bummelten viele Weinliebhaber um den Markt, um bei den Winzern aus den verschiedenen Weinanbaugebieten ein oder mehrere Schoppen Wein zu trinken, die vielen Sitzgelegenheiten zu nutzen und mit Freunden und Bekannten nett zu plaudern. Es scheint, dass es in der Bierregion um Mettmann viele Weinliebhaber gibt.