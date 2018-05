Mettmann: Weingeschäft ist wieder in Mettmann

Mettmann Hans-Werner Stahlschmidt und Monika Bruns haben "Bea-Weine" in der Oberstadt eröffnet.

So wie der Mettmannerin geht es vielen: Sie kennt den erfahrenen Weinhändler noch aus "alten Zeiten", als er sein Geschäft an der Mühlenstraße hatte. "Wir sind damals aus Platzgründen nach Homberg gezogen, dort konnten wir einen größeren Laden übernehmen, aber jetzt wollten wir uns aus Altersgründen einfach wieder verkleinern", erzählt der 70-Jährige, während er immer wieder alten Freunden, Kunden und Bekannten zu winkt, Hände schüttelt. Nun also ist das neue Ladenlokal an der Lutterbecker Straße eröffnet, aus gesundheitlichen Gründen hatte sich das etwas verzögert. In Holzkisten lagern die edlen deutschen und internationalen Weine, in der Mitte des Raumes steht ein großer Holztisch, dort werden die Verköstigungen stattfinden. Der Raum ist klein, die Stimmung familiär, man kennt sich.