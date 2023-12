Wunschbaum für den guten Zweck 241 Herzenswünsche wollen erfüllt werden

Schon zum vierzehnten Mal laden der Caritasverband im Kreis Mettmann und die Kreissparkasse zum Erfüllen von Wünschen in die Kundenhalle am Jubiläumsplatz ein. Wie in jedem Jahr sollen möglichst viele bedürftige Menschen in Mettmann Wünsche im Wert von 15 bis 20 Euro erfüllt bekommen.