Blotschenmakt Mettmann Kurze Hose, langer Bart: Der Weihnachtsmann ist da

Der Blotschenmarkt ist nicht nur für Einheimische eine tolle Sache. Dieser Markt gilt über die Stadtgrenzen hinaus als sehenswert und besuchswürdig. Hoch in Kurs steht er sicher bei einigen prominenten Persönlichkeiten, einer davon ist der Weihnachtmann – ein bekennender Fan: „Ich bin überall. Auf dem Botschenmarkt ist es am himmlischsten“, erklärt er im RP-Gespräch. Als „toll beleuchtet“ fasziniert ihn die „besondere Atmosphäre in diesem einmaligen Ambiente“. Dem Vernehmen nach soll der Mann mit Bart im Wintermantel auch schon beim Grünkohlessen an der Bude der Aule Mettmanner gesehen worden sein.