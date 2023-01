Müllabfuhr in Mettmann Weihnachtsbäume vor Abholung von Schmuck befreien

Das neue Jahr hat begonnen und die schöne Weihnachtszeit ist vorbei. Wie immer bietet die Verwaltung wieder eine kostenlose Abholung ausgedienter Christbäume an. Die Weihnachtsbäume werden stadtweit an unterschiedlichen Wochentagen abgefahren. Hierfür gilt die Bezirkseinteilung der Bioabfallsammlung. Wegen des Tags der Heiligen Drei Könige erfolgt die Weihnachtsbaumabholung in allen Abfuhrbezirken jedoch erst ab 7. Januar. Zunächst erfolgt Montag, 9. Januar, im Bezirk 21 die Abholung, Dienstag, 10. Januar, folgt Bezirk 22 und Mittwoch, 11. Januar, dann Bezirk 23. Im Bezirk 25 werden die Tannenbäume Freitag, 13. Januar, abgeholt.