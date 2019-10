Mettmann : Weihnachtsbäume – Anlieferung behindert Verkehr

Mettmann (arue) Am Dienstag, 29. Oktober, werden drei große Weihnachtsbäume in der Stadt aufgestellt. Aus diesem Grund muss auf der Lutterbecker Straße und der Oberstraße zwischen Nordstraße und Markt ein ganztägiges beidseitiges Parkverbot eingerichtet werden, da der große Tannenbaum für den Mark über diese Straßen angeliefert wird.

Weitere kurzfristige Behinderungen des Verkehrs wird es auf der Johannes-Flintrop-Straße auf Höhe der Poststraße und in der Neanderstraße vor dem Rathaus geben. Aus Sicherheitsgründen werden die Aufstellorte für Fußgänger weiträumig abgesperrt, da in den vergangenen Jahren immer wieder Leute unter den Bäumen, die gerade aufgestellt wurden, hergelaufen sind und die Mitarbeiter des Baubetriebshofs, die mit der Motorsäge arbeiteten, in Bedrängnis gebracht hatten.