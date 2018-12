Jahresabschluss der Mettmanner Feuerwehr: Retter rücken 2018 zu 8513 Einsätzen aus

Allein beim Rettungsdienst ist die Feuerwehr Mettmann in diesem Jahr zu 7500 Einsätzen ausgerückt. Der Verkehrsunfall an der Kreuzung Südring/Elberfelder Straße im Bereich Obmettmann war einer davon. Foto: Feuerwehr Mettmann

METTMANN Wehrleiter Marco Zerweiss beschäftigt sich beim weihnachtlichen Jahrestreffen mit der Frage: „Was ist Motivation?“. Er dankt der Stadtverwaltung und den Kameraden: „Ihr seid eine verdammt tolle Truppe“.

Festlich ging es zu bei der Feuerwehr Mettmann, und das nicht nur, weil es drei Tage vor Weihnachten war. Aus organisatorischen Gründen war die Jahreshauptversammlung, die sonst immer im Frühjahr in der Stadthalle stattfindet, in die Fahrzeughalle der Feuer- und Rettungswache Laubacher Straße verlegt und zu einem weihnachtlichen Jahresabschlussdienst aufgewertet worden. Der eigentliche „Dienst“ bestand darin, die Halle festlich zu dekorieren und mit Tischen, Bänken und Technik auszustatten – ein Dienst, der nach Wertung des Bürgermeisters „erfolgreich abgeschlossen“ wurde.

Marco Zerweiss, Leiter der Feuerwehr, ließ die vergangenen beiden Jahre Revue passieren. Mit der Novellierung des BHK-Gesetzes sowie des Brandschutz- und des Rettungsdienstbedarfsplanes sei es zu strukturellen Veränderungen in der Wehr gekommen. Das Hauptamt sei gestärkt und fast die komplette Führungsriege sei einmal ausgetauscht worden. Einige erfahrene Urgesteine seien in die Ehrenabteilung gewechselt, und mit Matthias Mausbach und ihm habe ein neues Duo die Zügel in die Hand genommen. Die strukturellen Veränderungen hätten nicht jedem Ehrenamtler gefallen, und einige seien demotiviert worden, wofür er auch Verständnis habe, sagte Zerweiss. Doch Feuerwehr könne und dürfe kein Abenteuerspielplatz sein. Es gelte weiterhin die Losung „Retten, Löschen, Bergen, Schützen“.