Einzelhandel in Mettmann wenig optimistisch : Weihnachtsgeschäft: Stimmung verhalten

Mettmann Ein Fünftel seines Jahresumsatzes erwirtschaftet der Handel vor Jahreswechsel, doch die Kaufleute sind eher skeptisch.

Die Zentralitätskennziffer wird verwendet, um die Attraktivität eines Standortes zu bestimmen. In Mettmann liegt sie bei 76 und in Wülfrath bei 91.

Die Kaufkraft liegt im Bundesdurchschnitt bei 100. In Mettmann beträgt sie 109, in Wülfrath 102. Beide Städte liegen also über dem Schnitt.

Ganz anders das Ergebnis der Stimmungsumfrage im regionalen Einzelhandel, den der Handelsverband Nordrhein-Westfalen vorgenommen hat. „Angebote wie Weihnachtsmärkte, Late-Night-Shopping und besondere Aktionen der Einzelhandelsgeschäfte ziehen bereits am 1. Adventswochenende die Kunden in die Städte. Durch das trockene Wetter und die kühlen Temperaturen waren die Kunden in Weihnachtsstimmung. Weihnachtsdekoration und erste Nikolausgeschenke wurden bereits eingekauft.“, resümmiert Referent Björn Musiol. Erwartet wird außerdem wieder der in-letzter-Minute-Einkauf – also Shopping noch bis kurz vor der Bescherung.

Marcus Stimler von der IHK weiß: Während sich die Rahmenbedingungen in der Industrie langsam verändern, boomt der Einzelhandel, insbesondere in der Vorweihnachtszeit. Im nächsten Jahr soll es noch besser werden. „Mit einer Arbeitslosenquote von 5,7 Prozent gilt das Kreisgebiet als fast voll beschäftigt. Die Leute sind in Lohn und Brot“, sagt er. Dies spiegelt sich auch in der Kaufkraft wider. Mettmann weise derzeit die größte Kaufraft auf, auch in Zukunft wird sich das nicht ändern: Auch die Neueröffnung der Galerie Königshof macht die Stadt attraktiv. Und auch der Mettmanner Wirtschaftsförderer Stephan Reichstein prognostiziert Positives. „Viele schätzen die Beratung Inhaber geführter Geschäfte, die sie in großen Ketten nicht bekommen“, erklärt er. Auch durch die wachsende Anzahl sogenannter hybrider Kunden, die Porsche fahren und zugleich ihre Lebensmittel bei Aldi einkaufen, seien die Angebote kleiner Händler vollkommen konkurrenzfähig.