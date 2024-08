Unter strenger Bewachung vor dem Landgericht Wülfrather (35) kämpft vor Gericht um Einweisung in Entziehungsanstalt

Der Angeklagte wird mit Handschellen in den Saal geführt. Dort sitzen auch die Vollzugsbeamten, die ihn vom Justizkrankenhaus in Fröndenberg zum Landgericht Wuppertal begleitet hatten. Der Wülfrather wirkt aufgebracht, man scheint zu fürchten, dass er sich nicht unter Kontrolle haben könnte auf der Anklagebank. Dabei geht es eigentlich nur noch darum, ob er in einer Entziehungsanstalt untergebracht wird, oder eben nicht.