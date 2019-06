Polizei versucht den Autoverkehr zu lenken : Wasserrohrbruch verursacht ein Verkehrschaos

Laut Polizei war die Baustelle schlecht beziehungsweise gar nicht abgesichert. Foto: dpa/Friso Gentsch

Mettmann Nach Auskunft der Düsseldorfer Stadtwerke ist auf der Ratinger Straße in Metzkausen in Höhe der Hausnummer 1 /Ecke Peckhauser Straße an der Post eine Trinkwasserleitung beschädigt worden. Zur Ursache können die Stadtwerke noch keine Angaben machen.

