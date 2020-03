Mettmann ist jetzt „Grünes Gebiet“ : Wasserqualität hat sich in Mettmann verbessert

Wasserqualität hat sich in Mettmann verbessert

Mettmann Messungen belegen, dass die Nitratbelastung im Grundwasser des Kreises stark gesunken ist.

Die Grundwasserqualität im Kreis Mettmann ist gestiegen. Das teilt der CDU-Landtagsabgeordnete Dr. Christian Untrieser mit. „Neue Messungen haben ergeben, dass die Nitratbelastung im Grundwasser des Kreises stark gesunken ist“, sagt Untrieser – in seinen Augen eine gute Nachricht. Die Zahlen des Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (LANUV) attestieren dem Grundwasser im Kreis Mettmann einen guten Zustand. Galten Teile des Kreises vorher noch als ‚rotes Gebiet‘, wird er nun als ‚grünes Gebiet‘ gelistet. „Das zeigt: Die Bemühungen der Landwirte zum Gewässerschutz sind erfolgreich. Die Wasserkooperationen zwischen Landwirtschaft und Wasserwirtschaft wirken. Die Verbraucher in Mettmann können sich auf sauberes Trinkwasser verlassen“, sagt Untrieser. Auch in NRW hat sich die Grundwasserqualität erhöht: Der Anteil nitratbelasteter Flächen ist von knapp 42 Prozent auf aktuell knapp 26 Prozent zurückgegangen.