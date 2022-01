Hochdahl : Wasser soll noch bis Mitte Juni im Weiher bleiben

Erkrath Bei einem Ortstermin von Stadt und Behörden wurde festgelegt, dass der Anstauversuch nun doch verlängert wird, um verlässlichere Daten zu gewinnen.

In den kommenden fünf Monaten werde der Wassereintrag in dem 30.000 Quadratmeter umfassenden Weiher beobachtet, dokumentiert und später dem Sachverständigen für die Erstellung des Zweitgutachtens zur Wasserentwicklung zur Verfügung gestellt. Dieses zweite Gutachten soll bis Jahresende angefertigt werden und Klarheit darüber bringen, ob der Weiher nun, wie es die Stadt plant, verkleinert werden muss, weil der Zulauf mittlerweile zu gering und die Versickerung zu groß ist, um das Becken wieder vollständig mit Wasser zu füllen. Zu diesem Schluss war ein erstes, von der Stadt beauftragtes Gutachten gekommen. Es hatte bei Bürgern und Teilen der Politik heftige Proteste hervorgerufen.

Neben wasserrechtlichen Aspekten würden auch Natur- und Tierschutz berücksichtigt. Ein wichtiger Punkt für die Entscheidung und für das weitere Vorgehen sei die wasserbehördlich vorgegebene Grundabgabe an den Sedentaler Bach von einem Liter pro Sekunde, um ein Austrocknen des Baches zu verhindern. Obwohl der Schieber am Ablaufwerk des Stadtweihers vollständig geschlossen und dicht sei, führe eine darunter liegende Leitung aktuell genügend Grund- oder Schichtenwasser an den Bach ab. Sollte dieser Zulauf in den Bach nicht mehr erfolgen, müsse ein Liter pro Sekunde über das Ablaufbauwerk des Weihers an den Bach abgegeben werden.