Imkerei im Kreis Mettmann Was wir von Bienen lernen können

Helmut Peters ist seit zehn Jahren Imker aus Leidenschaft. Ein Hobby-Imker, wie der 72-Jährige sagt, „denn wer von der Imkerei gut leben will, braucht mindestens 200 Völker“. Peters hütet vergleichsweise wenige, aber immerhin eine beachtliche Anzahl von 22 Völkern. Bei rund 60.000 Insekten pro Bienenstock macht das etwa 1,3 Millionen summende Tierchen. Nur drei seiner 22 Völker leben bei ihm im Grünen hinter seinem Haus. Die restlichen Bienenstöcke hat er an sieben Standorten im Kreis verteilt: zwei Völker beispielsweise produzieren Honig auf dem Dach des Neanderthal Museums, andere hat er auf Bauernhöfen und in der Nähe von Bächen platziert oder, wie bei Seed & Greet, am Autobahnkreuz Hilden.