Handgemaltes Meisterschaftsbild in Mettmann Was Leverkusen-Trainer Alonso mit Mettmann verbindet

Xabi Alonso hat einen Termin in Mettmann. Ok, der Trainer von Bayer Leverkusen weiß davon noch nichts. Aber deshalb gibt es ja diese Zeitung. Und selbst wenn ein persönlicher Besuch an der Imbissbude auf dem Parkplatz des Hellweg-Baumarktes an der Düsseldorfer Straße aufgrund anderer Verpflichtungen nicht möglich sein sollte: Träumen und Hoffen darf Reinhard Vergin davon allemal. Denn er besitzt, was niemand sonst auf der Welt hat: Ein Bild, Acryl auf Leinwand, auf dem der Meistertitel 2024 für Bayer 04 Leverkusen schon jetzt Realität ist. Das Motiv: Trainer Xabi Alonso schwebt im Himmel über elf Schornsteinfegern, die am Imbiss zu Mittag essen; in ihrer Mitte steht die Meisterschale; und auf dem von rechts ins Bild hineinragenden Unterarm des Trainers wäre noch Platz genug für seine persönliche Unterschrift.