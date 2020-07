Mettmann : Was ein Schreiber in der Region erlebt

Regionenschreiber Tilman Strasser als Vorleser. Dem Vernehmen nach will er noch eine Weile auf eigene Rechnung im Tal bleiben. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Mettmann Stipendiat Tilman Strasser hat seinen Aufenthalt im Neandertal trotz Corona genossen und ihn literarisch fruchtbar gemacht. Davon konnten sich jetzt die Besucher seiner Abschiedslesung im Museumsgarten überzeugen.

Einen höchst vergnüglichen literarischen Abend erlebte das Publikum im Sommergarten des Neanderthal Museums. Tilman Strasser, ein Tausendsassa unter den Literaten, weilte auf Einladung des Literatur- Residenzprogrammes der zehn Kulturregionen in NRW im Bergischen Land und stellte seine dort entstandenen Texte vor.

Hinter diesem etwas sperrigen Titel verbirgt sich eine geniale Idee: Autoren können sich um ein Stipendium bewerben, in einer bestimmten Region des Landes die Funktion eines (mittelalterlichen) Stadtschreibers einzunehmen. Für vier Monate können sie dort wohnen und leben, um Land und Leute kennenzulernen und ihre Erlebnisse niederzuschreiben.

Info Einer von insgesamt zehn Stipendiaten Gleich gegenüber dem Museum, in der zum dortigen Ausflugscafé Neandertal Nr. 1 gehörenden Ferienwohnung, hat Tilman Strasser (36) seine viermonatige Stipendiumszeit verbracht. Dem Vernehmen nach gefällt es ihm dort so gut, dass er seinen Aufenthalt auf eigene Rechnung verlängert, um in Ruhe und anregender Umgebung weiter arbeiten zu können. Wer die Lesung verpasst hat, findet seine Texte im Internet unter stadt.land.text.nrw. Strasser ist einer von zehn Regionenschreibern, die vier Monate NRW erkunden und ihre ihre Erlebnisse per Blog veröffentlichen.

Martin Richter, Kreisdirektor und Kämmerer des Kreises Mettmann und auch zuständig für Kultur und Tourismus, würdigte in seiner Laudatio die federführende Arbeit von Meike Utke vom Regionalen Kulturprojekt, denn für das Stipendium galt es rund 130 Bewerbungen zu sichten und zu bewerten und alles in Corona-Zeiten zu organisieren.

Damit es zum Abschluss des Stipendiums nicht „nur“ eine Lesung wurde, war auch der freischaffende Autor Yannik Han Biao Federer eingeladen, der selbst vor kurzem als Regionalschreiber im westfälisch-lippischen Bereich tätig war. In Mettmann half er dabei, Tilman Strasser und seine Arbeit zu ergründen. Allein das Zwiegespräch der beiden Wortkundigen war die Anreise wert.

Strassers Tor zum Bergischen Land waren die Menschen. Und so hat er sich aufgemacht, welche zu finden, mit ihnen ins Gespräch zu kommen, um dann seine Eindrücke in Worte zu kleiden. So entstand ein Baustein für das kulturelle Mosaik NRW. Köstlich das Gespräch mit dem Besitzer eines Bestattungsunternehmens. Der Nimbus des Todes, das verkrampfte Umgehen mit dem natürlichen Ende: Der Bestatter hat zwei Stunden nonstop geredet, auf frühere Zeiten verwiesen, als Tote noch zu Hause im besten Zimmer, das nur zu ganz besonderen Anlässen geheizt wurde, von Kindern und Enkeln verabschiedet wurde. Dass Kinder heute ferngehalten werden von Beerdigungen, obwohl sie eigentlich die besten Trauerbegleiter sind. Tod muss keine Angst machen. Nein, der Abschied soll gefeiert werden, sogar im Brauhaus. Von den 37 Fragen, die sich Tilman Strasser notiert hatte, konnte er wegen der Redefreudigkeit des Bestatters gerade einmal zwei zu stellen.

Strasser ist Literaturvermittler, Journalist, Theaterkritiker, Drehbuchautor und Autor seines bisher ersten Romans.„Hasenmeister“. In der Stille des Neandertals hat der Schreiber die Ruhe gefunden, das Konzept für einen zweiten Roman zu entwerfen. Der Gegensatz Großstadt und ländliches Gebiet nimmt in seinen Empfindungen großen Raum ein. Eine Region wie das Bergische Land im vier Monaten zu begreifen, das ist unmöglich. Aber einzelne Menschen, die ihm in großer Offenheit entgegenkamen, ihn teilhaben ließen und die Ruhe, die ihm konzentriertes Arbeiten ermöglichte, das vermittelte ihm eine andere Anschauung, erzählte er.