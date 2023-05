Bewegung und Gesundhet in Mettmann Metzkausen als grüne Lunge für Erholungsfreudige

Die Wanderer waren gut gerüstet, mit Wanderschuhen und Outdoor-Kleidung. Die Stimmung war heiter und fröhlich. Unter den Teilnehmenden waren auch Elke und Thomas Nolde, „wir waren auch das letzte Mal dabei“, erzählte Elke Nolde. „Es hat uns so supertoll gefallen, dass wir auch dieses Jahr mitmachen wollten.“ Thomas Nolde ergänzte: „Es macht viel mehr Spaß in der Gruppe.“ Die Noldes wohnen zwar in Wülfrath, „aber ich bin Metzkausenerin“. Sogar an ihrem Elternhaus führte die Wanderung vorbei. „Es zieht einen halt doch immer noch in die alte Heimat“, meinte sie schmunzelnd.