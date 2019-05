Mettmann : Wanderer erleben das wunderschöne Tal der Düssel

Mettmann „Das war eine tolle und abwechslungsreiche Tour“, waren sich die erschöpften aber zufriedenen Wanderer nach strammen 18 Kilometern und mehr als sechs Stunden auf den Beinen einig. Bürgermeister Thomas Dinkelmann hatte zum zweiten Mal zu einer Wanderung eingeladen.

18 Frauen und Männer, teilweise sogar aus dem Ruhrgebiet angereist, machten sich am Samstagvormittag vom Parkplatz am Altenheim an der Talstraße auf den Weg, um bei bestem Wanderwetter das Düsseltal zu entdecken. An der neuen Wassertretanlage in unmittelbarer Nähe zum Haus am Quall im Dorf Gruiten legten die Teilnehmer, die ein flottes Tempo vorgelegt hatten, eine erste Pause ein und wurden erneut von Manuela Jakobs-Woltering mit Obst und Getränken versorgt.