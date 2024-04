Wandern in Mettmann Wo Wanderwege nicht überlaufen sind

Von Wanderparkplatz Nösenberg am Südring geht der Weg nach Westen in die Felder hinein und folgt dann dem Stinderbach nach Süden. Nach einem guten Stück in den Wäldern am Bachufer kommt man an einem Spielplatz an, wo man sich entscheiden kann: Folge ich dem Weg nach Norden, am Wanderparkplatz Kißberg vorbei und den Dorper Weg entlang? Oder biege ich nach rechts ab, wo ich nach wenigern Kurven auf dem Erkrather Weg lande, der in fast gerader Linie bergauf wieder zum Südring führt? Das kann man auch spontan entscheiden.