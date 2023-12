Leben im Kreis Mettmann Mettmann Wanderroute durch Kreis Mettmann für Preis nominiert

Der Bergische Weg verbindet die das Land NRW prägenden Kulturlandschaften Bergisches Land, Ruhrgebiet, Sauerland und Rheinland miteinander. Er führt auf 259 Kilometern in 14 Etappen vom Baldeneysee in Essen über den Kreis Mettmann, die Städte Wuppertal und Solingen, durch den Rheinisch-Bergischen und den Rhein-Sieg-Kreis bis ins Siebengebirge nach Königswinter am Rhein.