Mettmann und Umgebung : Neanderland ein Traum für Spazierer und Wanderer

Mettmann Umsonst und draußen? Das gibt es im Neanderland entlang der vielen malerischen oder auch anspruchsvollen Strecken am Neanderland Steig.

Ob beim Waldbaden, beim Lauschen von Vogelstimmen oder total verkalkt – die Resonanz auf die mehr als 35 Thementouren bei der Wandewoche war durchgängig positiv. Etwa 600 Wanderer machten sich an der Seite erfahrener Guides vom 7. bis 15. Mai auf den Weg, bekannte und neue Ecken in der Region zu entdecken.

„Das vielfältige Angebot der Wanderwoche kam gut an. Unsere Region scheint immer noch ein Geheimtipp für Gäste und Einheimische zu sein“, berichtet Natur-Achtsamkeits-Trainerin Brigitte Ulrich. „Für Wander-Fans war das eine tolle Gelegenheit, um überraschende Einblicke in die Natur und Geschichte der Region zu erhalten oder sogar Gewohntes aus einem völlig neuen Blickwinkel zu entdecken“, bilanziert Lena Riekemann, Mitarbeiterin beim Neanderland Tourismus. Die Wanderguides hatten endlich wieder tolle Resonanz. Die meisten Angebote waren ausgebucht, so dass zusätzliche Termine organisiert wurden. Die Wanderwoche findet alle zwei Jahre statt und viele Guides haben schon jetzt ihr Interesse für die nächste Ausgabe bekundet. Das Schönste aber ist: Gewandert werden kann im Neanderland jederzeit. Der Neanderlandsteig ist ja immer da! Und Führungen rund um diese Oase der Bewegungsfreudigen und zum 240 Kilometer weiten Neanderland Steig, der in 17 Etappen einmal rund um den Kreis Mettmann führt und den ganzjährig stattfindenden, geführten Touren, finden Interessierte unter www.neanderlandsteig.de.