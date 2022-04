Wahlpodium in Mettmann : Landespolitik im Mettmanner Brennglas

Mettmann Beim Wahlpodium der Gesellschaft Verein zu Mettmann (GVM) diskutierten die Kandidaten unter anderem über eine Videoüberwachung für den Jubi, über den Nachholbedarf im Bildungsbereich und den Klimawandel.

Insgesamt machten die Christdemokraten in der Runde deutlich, dass unter Landesinnenminister Herbert Reul die Innere Sicherheit in Nordrhein-Westfalen deutlich zugenommen habe. Das Land NRW habe die niedrigsten Kriminalitätszahlen seit der Wiedervereinigung. Hier grätschte Matthias Stascheit dazwischen. Damit vereinnahme die schwarz-gelbe Landesregierung in Düsseldorf eine demografische Entwicklung als Erfolg für sich: „Da die Bevölkerung in NRW immer älter wird, gibt es weniger junge Männer zwischen 20 und 30, die zu den Haupttätergruppen zählen.“

Besonders intensiv wurden in den zweieinhalb Stunden die Themen Bildung und Umwelt/Klimaschutz diskutiert. Martin Sträßer (CDU) listete auf, welch schweres Schul-Erbe die liberal-konservative Landesregierung 2017 von Rot-Grün übernommen habe. So habe es nur eine sieben Jahre alte Lehrerbedarfsplanung gegeben, der Stopp der Förderschulen und G8 mussten rückgängig gemacht werden. „Und 2017 waren nur 15 Prozent der NRW-Schulen ans Breitbandnetz angeschlossen, heute sind es 85 Prozent – und die restlichen Schulen werden noch in diesem Jahr folgen.“

Deutliche Unterschiede zeigten sich bei der Frage, wie den die Energieversorgung in Deutschland angesichts des Ukraine-Kriegs gesichert werden könne. Thomas Sterz regte an, die aktiven Atommeiler länger laufen zu lassen. Ina Besche-Krastl schüttelte energisch den Kopf: „Spaltbares Uran kommt aus Russland und der Ukraine. Man kann doch nicht so tun, als mache uns die Atomenergie unabhängig.“ Christian Untrieser bekannte sich zum Wahlprogramm der CDU mit einem Kohleausstieg so rasch wie möglich – ergänzt um den Vorschlag, Kohlekraftwerke als Reserve für dunkle, windstille Wintertage bereit zu halten. Matthias Stascheit mahnte an: „Mir wird zu wenig über andere Brückentechnologien geredet.“ Er nannte große Wärmepumpen und eine stetige Verbesserung der Energiespeichertechnik als Beispiele. Die Mettmanner CDU-Chefin Gabriele Hruschka wandte sich in der Fragerunde zum Schluss mit einem Appell an die Podiumsteilnehmer: „Bitte nehmen Sie die Bürger in der Klimadiskussion mit. Ansonsten kommen wir nicht voran.“