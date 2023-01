Gerichtsreportage Ehestreit landet vor Gericht

Wer in der Wohnung bleiben darf und wer gehen muss: Darüber war sich ein Ehepaar inmitten stetiger Streitereien nicht einig geworden. Auch die Richter am Amtsgericht sahen die Sache offenbar mal so, dann anders: Erst sollte der Mann gehen, dann die Frau. Die hatte sich mit Händen und Füßen gewehrt, als Polizeibeamte sie aus der Wohnung in der Bahnstraße hatten bringen wollten. Es folgten die Anzeige wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und ein Strafbefehl über 650 Euro. Auch noch dafür bezahlen, dass sie von den Polizeibeamten bei deren Einsatz verletzt worden sei? Das wollte die Angeklagte eigentlich nicht. Die Frau legte Widerspruch ein, der Amtsrichter sprach sie frei, die Staatsanwaltschaft ging in Berufung.