Kostenpflichtiger Inhalt: Politik in Mettmann : Hoffen auf moderate Steuererhöhung

Nicht zufrieden sind die WG-Fraktionsmitglieder mit der Vorgehensweise der gesamten Haushaltsberatung der vergangenen Monate. Foto: Wählergemeinschaft ME

Mettmann Nicht zufrieden sind die WG-Fraktionsmitglieder mit der Vorgehensweise der gesamten Haushaltsberatung in den ersten Monaten. In der Haushaltsdiskussion sehen sie sich in einer undankbaren Position. Und verstärken sich um drei sachkundige Bürger.