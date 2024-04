Vortrag im Gemeindehaus der Evangelischen Kirche Mettmann Rainer Köster über oppositionelle Jugend im „Dritten Reich“

Zwischen Anpassung und Widerstand befand sich für viele Deutsche ihr Leben in der Zeit der NS-Diktatur. Seit Errichtung der nationalsozialistischen Diktatur formierte sich neben passivem Widerstand auch der aktive Widerstand in Form von Widerstandsgruppen im Untergrund. Jeder Widerstand war lebensgefährlich. Und für viele tödlich. Auch in seinem zweiten Vortrag für die VHS beleuchtet Rainer Köster das Leben für und mit den Menschen zur Zeit des sogenannten Dritten Reichs. Der Vortrag findet in Kooperation mit der Evangelischen Kirchengemeinde Mettmann statt.