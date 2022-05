Präsenzvortrag in Volkshochschule Mettmann : So klappt die CO2-Neutralität bis 2035

Jan Niklas Niebisch, hier mit Leonie Knecht und Leonie Schmitz, referiert in der VHS über Klimaziele. Basis ist eine Studie des Wuppertal Instituts. Foto: Blazy, Achim (abz)

Mettmann Fridays For Future-Mitglied Jan Niebisch referiert in der Volkshochschule Mettmann an der Schwarzbachstraße aus einer aktuellen Studie des Wuppertal Instituts.