Vortrag in Mettmann : Mehr Personal an Kitas dank Kibiz-Reform

Mettmann CDU-Landtagsabgeordneter Jens Kamieth erläuterte die Ideen, die hinter der Gesetzesänderung stecken.

„Nach dem Regierungsantritt im Mai 2017 wurde in einem Rettungsprogramm eine halbe Milliarde Euro als Soforthilfe bereitgestellt und im Kita-Jahr 2019/2020 noch einmal 450 Millionen Euro für die Träger“, erläuterte er. Für das Kita-Jahr 2020/21 würden zusätzlich 750 Millionen zur Verfügung gestellt. Wichtig sei die Qualitätsverbesserung, so Kamieth, dem bewusst ist, dass in NRW jede Menge Erzieher fehlen. „Wir wollen einen höheren Personaleinsatz gewährleisten und die Ausbildung attraktiver machen. So sollen die Erzieher-Ausbildung vereinfacht und zusätzliches Geld für die Ausbildung von Praktikanten zur Verfügung gestellt werden.“ Darüber hinaus werde es „multiprofessionelle Teams“ geben: Lücken durch fehlende Erzieher sollen durch qualifizierte Musikpädagogen, Logopäden oder Physiotherapeuten geschlossen werden.