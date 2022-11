Herztag in Mettmann : Das Herz und seine stillen Killer

Herztag in Mettmann

Mettmann Das Thema Infarkt wird nach wie vor unterschätzt – vor allem bei Frauen. Beim Herztag am Sonntag im EVK wollen Georg Haltern und seine kardiologischen Kollegen fürs Thema sensibilisieren.

Herr Dr. Haltern, noch nie standen so viele Deutsche kurz vor ihrem 60. Geburtstag, was passiert ab 60 im Körper?

Haltern: Das ist richtig, die Zahlen des statistischen Bundesamts besagen: 18.2 Millionen Menschen sind älter als 65 Jahre. Das entspricht etwa 22 Prozent der Deutschen Bevölkerung. Und tatsächlich, die Organe im Körper verändern sich im Laufe des Lebens. Die Frage, warum der Mensch altert, hängt auch mit genetischen Veränderungen zusammen. Kurz gefasst bedeuten diese genetischen Veränderungen, dass beispielsweise Reparaturmechanismen nicht mehr so funktionieren, wie in jungen Jahren. Auch das Herz verändert sich mit zunehmendem Alter. Es vergrößert sich, bekommt dickere Wände, die etwas steifer werden.

Neben der Vortragsreihe in der Brasserie gibt es Informationen rund um die Herzgesundheit und auch der Blick hinter die Kulissen wird bei einer Führung durch das Herzkatheterlabor ermöglicht. Darüber hinaus stehen die Mediziner jenseits der Vorträge für den persönlichen Austausch zur Verfügung.

Herzinfarkt ist immer noch Todesursache Nummer 1 in Deutschland und die Aufklärung darüber weiterhin wichtig, um im Notfall, besser aber bereits bei ersten Symptomen, den Arzt aufzusuchen.

Bundesweit läuft im November die Herzwoche. Auch im EVK Mettmann steht die Herzgesundheit am 20. November im Rahmen eines „Herztages" im Fokus.

Haltern: Mit zunehmendem Alter verdicken sich die Wände des Herzens, die Vorkammern vergrößern sich. Aber auch die Gefäße verändern sich. Arterien beispielsweise sind Muskelschläuche und die werden dicker, zeitgleich baut sich das elastische Gewerbe ab. Das sieht man in bildgebenden Verfahren wie beispielsweise in einem Ultraschall.

Wo liegen in der Kardiologie des EVK Altershöhepunkte in der Behandlung von Infarkten bei Frauen und bei Männern?

Was sind „Fahrlässigkeiten“, die sich irgendwann rächen?

Haltern: Übergewicht ist aus verschiedenen Gründen schädlich. Einerseits fördert es den Gesamtstress, der auf den Gefäßen lastet. Neben diesem oxidativen Stress hat Übergewicht unter anderem Auswirkungen auf die Insulin-Empfindlichkeit der Gewebe, also die Blutzuckerregulierung. Kommen Übergewicht und ein geschädigtes Herz zusammen, bedeutet das meist noch mehr Bewegungsarmut. Das Herz passt sich nicht dem Körpergewicht an. Plakativ gesprochen: Ein Schwerlasttransporter kann nicht von einem PKW gezogen werden. Das Verhältnis von Zugmaschine und dem zu ziehenden Gefährt müssen stimmen.

Haltern: Vor allem mit steigendem Lebensalter sollte der Cholesterinspiegel regelmäßig gecheckt werden. Die gesunde Ernährung, ich empfehle die sogenannte mediterrane Diät mit viel Gemüse, wirkt sich positiv auf den Cholesterinspiegel aus. Er ist aber auch pharmakologisch einstellbar. Und Bluthochdruck ist ein stiller Killer. Er ist nicht nur ein Risikofaktor, am Herz zu erkranken. Er gefährdet massiv die Autonomie im Alter – Stichwort Schlaganfall .

Haltern: Ab 50 Jahren sollte einmal im Jahr als sogenannte Primärprävention ein kardiologischer Check-up beim Hausarzt vorgenommen werden. In der Kardiologie des EVK sehen wir Patienten, die Brustschmerzen haben oder über Luftmangel bei Belastung klagen. Wir haben hier alle medizinischen Untersuchungsmöglichkeiten, sind bestens ausgerüstet.

Herzwoche am EVK ist wichtig, weil …?

Haltern: Wir beteiligen uns an den Herzwochen mit einem „Herztag“, um so gut wie möglich zum Thema Herzerkrankungen aus Expertensicht zu informieren und aufzuklären. Das ist deshalb wichtig, weil viel zu wenig über Herzkrankheiten gesprochen wird. Mitbürger dürfen Fragen stellen und Symptome beschreiben, generell sollten Menschen für die Risiken einer Herzerkrankung sensibilisiert werden. Als Besucher des Herztages kann ich mir Vorträge anhören, aber die Ärzte als Experten auch ausfragen oder das Gespräch suchen. Diesmal stellen wir das Thema Vorhofflimmern in den Mittelpunkt, es geht aber auch um Bluthochdruck, unsere Behandlungsmöglichkeiten im Herzkatheterlabor und die Herzschwäche.