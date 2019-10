Geistliches Wort aus Mettmann : Vorbilder im Glauben

Mettmann Brauchen junge Menschen Vorbilder? Wir sollten ihnen vor allem zunächst einmal zuhören.

Wenn wir diesen Menschen wieder Vorbild sein möchten, so müssen wir zunächst zuhören. Wir dürfen unser Handeln nicht verzwecken. Es darf nicht nur dazu dienen, diese jungen Menschen wieder in die in den sonntäglichen Gottesdienst zu bringen. Sondern darum, ihnen Räume und Möglichkeiten zu bieten, in denen sie sich selbst, den anderen und Jesus Christus begegnen können. Darin können wir ihnen Vorbilder sein.