KREIS METTMANN : Zugewanderte schnell fit machen

KREIS METTMANN Bildungsbüro hilft Pädagogen bei der wichtigen Arbeit mit Jugendlichen.

Der Übergang von der Schule in den Beruf ist für alle eine große Herausforderung. Jugendliche, die in dieser Phase nach Deutschland kommen, müssen in kurzer Zeit die Sprache lernen, ihr Schulwissen angleichen und sich mit einem unbekannten Ausbildungssystem und Arbeitsmarkt vertraut machen. „Sprachkenntnisse, psychische Verfassungen, Lernfähigkeiten, Bildungsniveaus und die eigenen Erwartungen der Jugendlichen sind so unterschiedlich wie die Personen selbst“, berichtet Teresa Garschagen vom Amt für Schule und Bildung.