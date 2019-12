Für alle Kinder offen : Firmen-Kita liegt im Zeitplan und soll 2020 öffnen

Der Neubau für rund drei Millionen Euro entsteht auf einem Gelände im Bereich Hüttenstraße/Am Hochscheuerweg.

(hup) Wie das Erkrather IT-Unternehmen Timocom meldet, nimmt der von ihm finanzierte Neubau einer Kindertagesstätte an der Hüttenstraße in Erkrath plangemäß Gestalt an. In der vergangenen Woche wurden die Baugerüste an der Fassade rings um „Timos Fuchsbau“ entfernt. Das Projekt befinde sich voll im vorgesehenen Zeit- und Kostenplan, so dass es voraussichtlich Ende Mai 2020 an den Betreiber, die Awo Kreis Mettmann, übergeben werden könne. Der Betrieb soll am 1. August 2020 starten.