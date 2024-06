Punkrock in Mettmann Vom Ritchie spielt bei „ME against racism“

Das Format „ME against Racism“ geht in die nächste Runde. Wie in den vergangenen Jahren will das Festival gegen Rassismus und Diskriminierung Zeichen setzen. Das Datum am 31. August sollten sich Musikfans vormerken, zum Line-Up zählen unter anderem die Punkrocker von Roter Kreis – mit Vom Ritchie, besser bekannt als Drummer der Toten Hosen. Angesagt haben sich auch die Rogers, Mustertochter, Remember Aldrin und zur Aftershowparty Fleischwolf.