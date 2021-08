Volkshochschule Mettmann-Wülfrath : Neues Heft weckt Lust auf Bildung

Erster Blick ins neue vhs-Magazin: Leiterin Barbara Lorenz-Allendorff. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Mettmann Die Volkshochschule wirbt mit 84-seitigem Magazin fürs eigene Kursangebot. Neben dem puren Lern-Angebot stellt es Dozenten und Teilnehmer vor und setzt Schwerpunktthemen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Dirk Neubauer

Immer nur Häppchen – die machen nicht satt. Das gilt auch für die Erwachsenenbildung. Deshalb gibt es seit Mittwoch ein üppiges, 84 Seiten starkes Magazin als Menü der Volkshochschule (vhs) Mettmann-Wülfrath. In einer Startauflage von 14.000 Exemplare liegt die bunte vhs-Publikation aus in den eigenen Geschäftsstellen in Mettmann und Wülfrath, in Büchereien, Bürgerbüros, Cafés.

„Natürlich wird unser neues Magazin das Online-Angebot nicht ersetzen – sondern bestens ergänzen“, sagt die vhs-Leiterin Barbara Lorenz-Allendorff. Bevor sich die Volkshochschule mit 3000 Teilnehmern in rund 350 Kursen und mehr als 150 Dozenten (Zahlen aus der Vor-Corona-Zeit) auf das Experiment „Magazin“ eingelassen hat, wurden die Kursteilnehmer befragt. Und die haben sich neben der Möglichkeit, bequem online-zu buchen ein Kursangebot zum Anfassen gewünscht. „60 Prozent der Befragten“ sahen das so.

Als der Plan mit dem Magazin erst einmal gefasst war, kamen die weiteren Ideen wie von selbst. Zum Beispiel verwandelte sich das Inhaltsverzeichnis von einer eher nüchternen Auflistung des Angebot in einen echten Neugier-Macher mit Schlagzeilen wie „VHS nachhaltig“ oder „Da ist Musik drin“. Wer sich von diesen Titeln einfangen lässt, findet auf die Zielseiten nicht nur das pure Kursangebot der vhs, sondern auch Zusatzartikel, die in das Wissensgebiet einführen. Beispiel: „Nachhaltigkeit - was ist das?“ Was für Profis seltsam erscheinen mag, greift noch einmal wichtige Themen vertiefend auf – um dann anschließend auf das konkrete Kursangebot überzuleiten.