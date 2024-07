Erwachsenenbildung in Mettmann So klappt es mit dem persönlichen Faktencheck

Desinformation – dieser Begriff taucht immer wieder in den Schlagzeilen auf und bestimmt die Diskussionsrunden in Politik und Gesellschaft. Doch was bedeutet Desinformation eigentlich? Welche Arten von Desinformation gibt es und warum ist sie so gefährlich? Um solche und weitere Fragen geht es an drei Abenden in einem Kurs, den die Volkshochschule, vhs, Mettmann-Wülfrath in Zusammenarbeit mit der Landesanstalt für Medien NRW anbietet.