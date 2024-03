Jugendbegegnungen und Workcamps Volksbund ermöglicht internationale Begegnungen

Bei den Angeboten in diesem Sommer spielen relevante Gedenkorte eine Rolle. Beispielsweise „Liberté – Freedom – Freiheit“ führt Anfang August in die Normandie. Dort jährt sich zum 80. Mal der sogenannte D-Day. Die Landung der West-Alliierten war ein wichtiger Wendepunkt im Zweiten Weltkrieg und der Beginn der Befreiung Europas von nationalsozialistischer Besatzung. Ein deutsch-polnisches Workcamp findet im Juli in Cassino in Italien statt. Dort tobte 1944 monatelang eine Vielvölkerschlacht, die mehr als 75.000 Menschen das Leben kostete. Das Lernen an authentischen Orten der Geschichte, die Begegnung mit anderen und der Einsatz gegen das Vergessen: Dies alles macht die Workcamps des Volksbundes erfolgreich – seit mehr als 70 Jahren.