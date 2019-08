Führungswechsel in Mettmann : Neue Filialleiterin begleitet den digitalen Wandel

Die Volksbank führt bald eine App ein, mit der die Kunden bargeldlos bezahlen können. Christina Rengers stellt sie vor.

(tba) Christina Rengers ist die Neue in der Filiale der Volksbank in Mettmann. Die in Wuppertal lebende Bankfachfrau leitet seit diesem Monat das siebenköpfige Team der Filiale, die an der Poststraße zu finden ist. Mit der Position der Filialleitung wurde am Standort eine zusätzliche Personalstelle geschaffen. „Was für unsere Kunden bedeutet, dass wir noch mehr Zeit für individuelle Beratungen und Gespräche zur Verfügung haben“, ist sich Rengers sicher.