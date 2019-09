Zwei Konzerte in Mettmanner Stadthalle : Voilà: Hier kommt der Musikgenuss

Programm-Gestalter Karl-Heinz Nacke (r.) und Stephen Harrison (l.) präsentieren unter anderen die in Mettmann lebende Sängerin Laura Nykänen und den ebenfalls aus Mettmann stammenden Pianisten Christian Ziegler. RP-Foto: Stephan Köhlen. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Mettmann Gemeinsam mit der Stadt Mettmann organisiert Karl-Heinz Nacke zwei Konzerte in der Stadthalle.

Mit dem „Konzert der jungen Sterne“ am 23. September und der 5. Neanderland-Klassik Gala am 10. Oktober steht in Mettmann gleich zwei mal ein besonderer Musikgenuss bevor. Stephen Harrison, Direktor der Deutschen Oper, Programm-Gestalter Karl-Heinz Nacke und die Kulturabteilung der Stadt Mettmann haben beide Konzerte gemeinsam gestaltet. Am Freitag stellten die Akteure die Veranstaltungen in einem Pressegespräch vor. Der Vorverkauf beginnt am Montag, 2. September.

„Große Musik und Kultur nach Mettmann zu holen, das ist das Anliegen der Veranstalter“, sagte Bürgermeister Thomas Dinkelmann und verwies auf die „professionellen Künstler“, die sich dank der guten Kontakte von Stephen Harrison in der Kreisstadt ein Stelldichein geben.

Info Der Vorverkauf beginnt am Montag Für das „Konzert der Jungen Sterne“, 23. September, kosten Karten 13 Euro, ermäßigt 8 Euro. Für die Neanderland-Klasik Gala, 10. Oktober, kosten Karten 18 Euro zzgl. Vorverkauf. Beide beginnen 19 Uhr in der Stadthalle. Verkauf unter www.neanderticket.de.

Das „Konzert der Jungen Sterne“ hat zum Ziel, junge Talente der Meisterklasse der Rheinoper Düsseldorf-Duisburg zu präsentieren. So machen die Mettmanner unter anderen Bekanntschaft mit dem Bariton Luvuyo Mbundu, dem Tenor Bryan Lopez Gonzalez sowie den Mezzosopranistinnen Valerie Eickhoff, Karina Repova und Maria Kataeva. Sie wollen Opernarien und Duette und beschwingte Melodien wie etwa Stücke aus dem Cole Porter-Musical „Kiss me Kate“ zum Besten geben.

Zum Ensemble dieses Abends gehört auch der Pianist Christian Ziegler. Er ist den Angaben der Veranstalter zufolge der bislang einzige Bundessieger von Jugend musiziert, der aus Mettmann kommt. 2008 gewann er den renommierten Wettbewerb. Der 28-Jährige, der unter anderem an der Folkwang-Universität der Künste in Essen studierte, will zwei Sätze der Klaviersonate Nr. 8 „Pathétique“ von Beethoven spielen.

Harrison verspricht ein „unterhaltsames Programm“, bei dem er die Moderation übernimmt. „Wir wollen neben dem Opernpublikum ein junges Publikum ansprechen. Daher bieten wir günstige Eintrittspreise und noch einmal Sonderpreise für Schulklassen“, ergänzt Mit-Veranstalter Nacke.