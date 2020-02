70 Jahre verheiratet : Viele Gratulanten zur Gnadenhochzeit

Mettmann Im Namen von Rat und Verwaltung hat Bürgermeister Thomas Dinkelmann jetzt Elisabeth (91) und Robert Anhilger (92) zu ihrem ganz besonderen Hochzeitstag gratuliert. Das Ehepaar feierte Gnadenhochzeit, das heißt, es ist seit 70 Jahren verheiratet.

Beim Tanzen im Wiesengrund im Neandertal hatten sie sich nach dem Krieg kennengelernt. Doch zusammen kam das Paar erst später, als sie sich auf der Mettmanner Kirmes wiedertrafen. Robert Anhilger wurde im Haus Mittelstraße 36 in Mettmann geboren und wuchs dort auf. „Ich kann mich noch daran erinnern, wie die jüdische Familie Bach, die nur zwei Häuser weiter wohnte, abgeholt wurde. Mit zwei Kindern der Familie hatte ich oft gespielt“, erinnerte sich Robert Anhilger im Gespräch mit Bürgermeister Dinkelmann. Nach seiner Ausbildung zum Maschinenschlosser bei Peter Wolters wurde er Soldat und geriet in Gefangenschaft. Zurück aus der Kriegsgefangenschaft, lernte er seine Frau kennen, die aus Dahlhausen bei Höxter stammt und in Mettmann nach Kriegsende eine Anstellung als Hausmädchen gefunden hatte.