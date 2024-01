Konzert in Mettmann Federico Ferrari zieht bei Neujahrskonzert alle Register

INFO

Wochenende Was Samstag in Mettmann gefiel, ist Sonntag auch in Wülfrath Programm. Das Sinfonieorchester unter der Leitung Federico Ferraris lädt Sonntag, 14. Januar, von 17 Uhr an in der katholischen Kirche St. Joseph, Goethestraße 75.

Musik Auf dem Programm stehen diesmal unter anderem die sogenannte Kleine Ouvertüre und Charakteristische Tänze aus Tschaikowskys „Nussknacker-Suite“, die Ouvertüre zur „Fledermaus“ von Johann Strauß, Offenbachs „Orpheus in der Unterwelt“ und Melodien aus Rossinis „Barbier von Sevilla“.