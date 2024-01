Konzert in Mettmann Fledermaus, Nussknacker und Barbier als Klangerlebnis

Als weiteres Bonbon wird Sopranistin Constanze Backes angekündigt. Gerecht verteilt spielt das VHS-Sinfonieorchester an einem Abend, nämlich Samstag von 19.30 Uhr an, in Mettmann in der evangelischen Kirche an der Freiheitstraße 19. Sonntag, 14. Januar, führt der Weg zu den Nachbarn nach Wülfrath. Dort findet das Neujahrskonzert von 17 Uhr an in der katholischen Kirche St. Joseph, Goethestraße 75, statt. Der Eintritt ist kostenlos. Um eine Spende am Ausgang wird gebeten.