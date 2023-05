Kreativität erproben Nur keine Angst vor der Nähmaschine

Birgit Pink, gelernte Schneiderin und studierte Textildesignerin, schaute bei ihrer Begrüßung in die erwartungsvollen Gesichter ihrer vier Teilnehmerinnen an dem sechsstündigen Nähkursus. Sie machte kein Hehl aus ihrer Freude, dass dieser Kursus im Gegensatz zu einigen anderen angebotenen auch stattfand. „Vor der Pandemie waren die Nähkurse der Renner. Jetzt hat man das Gefühl, dass viele Menschen noch verunsichert sind, ob sie sich zu festen Terminen anmelden sollen oder können,“ so Pink, die auch davon berichtete, dass das an der VHS Mettmann und Wülfrath so sei.