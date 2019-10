Umstrittene Geschäftsordnung in Mettmann : Verwaltung soll Bürgern antworten

Mettmann UBWG will Geschäftsordnung des Rates ändern: Bürgermeister in der Pflicht.

(arue) Die Unabhängige Bürger-Wähler-Gemeinschaft Mettmann (UBWG) fordert Bürgermeister Thomas Dinkelmann dazu auf, die Geschäftsordnung zu ändern. Die UBWG will mit dieser Änderung die Stadtverwaltung bei Bürgeranfragen künftig stärker in die Pflicht nehmen und schlägt daher folgenden Passus vor: „Die gestellten Fragen werden vom Bürgermeister – gegebenenfalls ergänzt um Anmerkungen von Mitgliedern des Verwaltungsvorstandes – beantwortet. Die Fraktionen sind zu ergänzenden Stellungnahmen berechtigt.“

Anlass des Antrages ist eine Bürgeranfrage von Helmut Peick in der vergangenen Ratssitzung. Bevor dieser das Rederecht erhielt, erinnerte Bürgermeister Thomas Dinkelmann die Anwesenden an die bestehende Geschäftsordnung Mettmanns, der zufolge Bürgeranfragen der Rat und nicht die Stadtverwaltung zu beantworten habe. Die Fragen von Helmut Peick trafen die Ratsmitglieder daraufhin unvorbereitet, die Antworten waren unzureichend, der Dialog zwischen dem Bürger und den Politikern war für beide Seiten nicht zufrieden stellend.

„Das führt dazu, dass erkennbar überforderte Politiker Verwaltungshandeln beziehungsweise Sachverhalte erläutern sollen, während sich die eigentlich angesprochenen Vertreter der Verwaltung um eine Stellungnahme drücken können“, sagt Peick. Der rührige Bürger verweist auf andere Städte, wo „in erster Linie Bürgermeister und Verwaltungsvorstand Rede und Antwort“ stehen. Darauf verweist nun auch UBWG-Fraktionschef Hans Günther Kampen in seinem Antrag: „Mit Ausnahme von Velbert, wo es keine Einwohnerfragestunde gibt, erfolgt die Beantwortung der Einwohnerfragen in allen anderen kreisangehörigen Kommunen vom Bürgermeister, in der Regel ergänzt von der Verwaltung. In Hilden sind die Fraktionen zur ergänzenden Stellungnahme berechtigt“, erläutert Kampen. Eine Beantwortung der Einwohnerfragen durch den Bürgermeister erscheine naheliegend, „da sich die Fragen zumeist auf Tätigkeiten beziehungsweise unterlassene Tätigkeiten der Verwaltung beziehen. Der Bürgermeister als Vorsitzender des Verwaltungsvorstandes ist grundsätzlich am besten für die Beantwortung dieser Fragen geeignet.“